6 alimentos que NUNCA podem ser requentados (anote o nome de cada um deles)

Gosta de comer uma comidinha requentada para economizar tempo e não desperdiçar sobras? É melhor repensar um pouco

Magno Oliver - 19 de setembro de 2024

Requentar alimentos é um hábito comum na vida dos brasileiros, sendo usado principalmente quando queremos evitar desperdício e economizar tempo com preparo de novas refeições.

Assim, pode até parecer prático e rápido, mas a prática pode gerar problemas graves de saúde dependendo do que está sendo requentado.

Acontece que dependendo do que for, pode causar até o surgimento de bactérias perigosas para o organismo.

6 alimentos que não podem ser requentados (podem gerar problemas para a saúde)

1. Arroz

Os nutricionistas explicam que o arroz requentado pode causar intoxicação alimentar se não for mantido refrigerado ou se ficar muito tempo na geladeira. Assim, isso acontece porque ele pode conter bacillus cereus, uma bactéria formadora de esporos encontrada no solo e nos grãos. Essa bactéria pode causar intoxicação alimentar se o grão não for requentado corretamente.

2. Batatas

Quem gosta de consumir batatas também deve tomar muito cuidado, pois quando requentadas, elas perdem seus nutrientes. Além disso, quando elas ficam mal armazenadas, liberam toxinas que causam problemas digestivos, como dores abdominais e intoxicação alimentar.

3. Ovos (cozidos, fritos, mexidos)

Eles podem ser conservados durante seis semanas na geladeira. Depois que são preparados, devem ser consumidos imediatamente, pois é um dos alimentos que mais transmite salmonela.

4. Espinafre

O espinafre também é um alimento complicado de lidar. Isso porque ele contém nitratos que, ao serem reaquecidos, podem se transformar em nitritos, compostos potencialmente prejudiciais à saúde, especialmente para o organismo digestivo das crianças.

5. Frutos-do-mar

Requentar frutos-do-mar não é uma boa escolha. Itens como camarões, mexilhões, ostras, lulas, podem causar mudança nas proteínas, tornando-os difíceis de digerir. Além disso, quando mal armazenados ou requentados de forma irregular, aumentam o risco de intoxicação alimentar grave.

6. Beterraba

Por fim, outro alimento que devemos comer assim que prepararmos é a beterraba. Assim como o espinafre, ela também possui altos níveis de nitratos, que, após requentar, transformam-se em nitritos. Estes compostos possuem relação com o risco de câncer a longo prazo e também podem causar intoxicação alimentar.

