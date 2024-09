Imagens do Lago Corumbá impressionam após cinco meses sem chuva

Volume de água é equivalente a menos de um terço da capacidade do reservatório em setembro de 2023

Davi Galvão - 19 de setembro de 2024

Imagens foram registradas via drone. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um vídeo, que mostra imagens aéreas feitas por um drone na região de Caldas Novas, mostrou o estado do Lago Corumbá I, que não recebe chuvas já há cinco meses, com partes do reservatório completamente secas.

Conforme registrado nas imagens, é possível ver pedaços do lago com baixos níveis de água ou mesmo completamente vazios.

A filmagem, realizada no último final de semana, conforme apurado pela Tv Anhanguera, chegou até mesmo a flagrar um paraquedista pestes a pousar em uma dessas áreas secas, o que não seria possível caso o nível de água estivesse dentro da normalidade.

Atualmente, o lago conta com 26,02% de volume útil de água, conforme a última atualização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ocorrida no último dia 17. Para se ter uma ideia, em 2023, no mesmo período, o reservatório estava registrando 80% de capacidade.

Apesar dos níveis alarmantes, a Eletrobras afirmou que, por enquanto, a usina de Corumbá I opera normalmente, com uma geração média de 80 megawatt.