Motociclista é arremessado no ar após carro fazer curva em avenida de Anápolis

Motorista chega a descer do carro, mas volta ao veículo e dá partida

Davi Galvão - 19 de setembro de 2024

Câmeras registraram o momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 24 anos, sofreu um grave acidente no final da tarde desta quarta-feira (18), em Anápolis, após colidir contra um Fiat Palio e ser arremessado, em direção ao solo.

O acidente ocorreu na altura da Avenida João Florentino, no bairro Parque Residencial das Flores, quando o motorista do carro e a vítima, que pilotava uma Honda CG 160, trafegavam pela via, em sentidos opostos.

Imagens das câmeras de segurança no local mostram quando o automóvel inicia uma manobra para virar à esquerda e entrar na Rua 2, momento no qual o motociclista colide contra o para-choque do automóvel e é arremessado, passando por cima do veículo e indo ao encontro do solo.

A motorista do carro, de 49 anos, chega a descer do carro momentaneamente, enquanto populares se aproximam para prestar auxílio e acionar as autoridades, mas rapidamente volta ao veículo e dá partida, quase atropelando um pedestre e outro motociclista. Ela não aparece mais nas imagens, que se encerram momentos depois.

A vítima foi conduzida até uma unidade de saúde, mas não foi divulgado o estado de saúde do mesmo.