Nova edição do Goiânia Restaurante Week terá alta gastronomia com descontos de até 50%

No total, 35 estabelecimentos da capital vão participar do evento

Augusto Araújo - 19 de setembro de 2024

6ª Goiânia Restaurant Week será realizada em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A partir desta sexta-feira (20), terá início a 6ª edição do Goiânia Restaurant Week, evento que tem o objetivo de oferecer pratos de alta gastronomia a preços acessíveis.

No total, serão 35 restaurantes da capital participando da ação, até o dia 20 de outubro, oferecendo menus com até 50% do valor original, além de trazer receitas já conhecidas com novas roupagens.

Confira a lista de todos os estabelecimentos que vão participar do evento:

1929 Trattoria Moderna

A Casa Bairrada

Bianco Ristorantino

Biere du Parc

Balkan Rooftop

Botelli

Black Sushi Rooftop

Camarada Camarão Goiânia Shopping

Casa Baru Adega e Mercado

Casa Da Dona Clara Bistrô

Cheesehouse Restaurante – Setor Marista

Casa Portuguesa

Cervejaria Dona Lupulina

Entrres Cocina de Mezcla

Famu

Forneria 1121

Grá Bistrô

Grano Cucina Italiana

Hattori Sabores do Japão

Itadaku Sushi Fusion

Íz Por Ian Baiocchi

Juá

Kanpai Blue

Las Nenas Restaurante

Lou Bistrô

Madalena Gastrobar

Paradiso Caffe – Vaca Brava

Pop Coffee Bistrô – Marista

Pop Coffee – Buena Vista

Restaurante Ipê – Castro´s Park Hotel

Risotteria Chef Brunna Pollazzon

Salla Coquetel & Co

Sax Coffee & More

Sax Coffee & More – Sommos

Spotta

Studio Burger

Temaki Fry

Viela Gastronômica

Zimbro Cocktail & Co

O festival terá três opções de menus: Tradicional por R$54,90 no almoço e R$69,90 no jantar; Plus por R$68,90 no almoço e R$89,90 no jantar; e o Premium por R$89,00 no almoço e R$109,00 no jantar.

As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. Os menus servidos durante o festival ainda poderão ganhar uma harmonização com vinhos de diversos países, como França, Itália e Portugal.

O evento terá como tema “Revolução Vegetariana”, convidando os participantes a refletirem sobre o impacto das escolhas alimentares, tanto para o meio ambiente quanto para o bem-estar.