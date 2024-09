Essas são as cidades que já registraram chuvas nos últimos dias em Goiás

Precipitações ainda devem seguir em baixa quantidade e de maneira esparsa durante setembro, afirma especialista

Davi Galvão - 20 de setembro de 2024

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Após cerca de cinco meses sem chuvas, pelo menos seis cidades goianas registraram precipitações até a última quarta-feira (18), conforme dados revelados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Os municípios apontados pelo boletim foram: Jataí, Piranhas, Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Uruana e Rianópolis.

O maior volume registrado foi em Rianópolis, com 6,8 mm, seguido por Piranhas, com 3,8 e Águas Lindas de Goiás, com 2,8 mm.

Ainda assim, vale destacar que tais precipitações ocorreram de maneira esparsa pelo estado e ainda não há um cenário favorável para volumes de água em maior intensidade.

Isso porque, conforme dados revelados pelo gerente do Cimehgo, André Amorim, as chuvas observadas foram resultado da liberação de umidade por conta da entrada de uma massa de ar frio, o que gerou zonas de instabilidade.

Apesar disso, ainda afirmou que chuvas esporádicas podem continuar ocorrendo ao longo do mês, ainda em pequenas quantidades.