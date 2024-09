Governo de Goiás convoca mais de 300 professores aprovados em concurso; veja lista

Posse acontece de forma virtual por meio do site da SEI

Davi Galvão - 20 de setembro de 2024

Fachada da Seduc. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás convocou, nesta sexta-feira (20), 317 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de professor PIII da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O anúncio marca a quarta chamada dos profissionais selecionados em 2024, totalizando 1.267 novos docentes para atuar na rede estadual. Conforme consta no edital, a posse nos cargos será feita de forma virtual, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sendo que o pré-cadastro deve ser realizado até o dia 02 de outubro pelo e-mail [email protected].

A partir do dia 09 de outubro, os aprovados deverão apresentar a documentação de forma eletrônica, anexando a declaração para investidura em cargo público, além de CPF, RG, comprovante de endereço, título eleitoral, diploma de curso superior e demais documentos listados no edital.

As nomeações devem ser publicadas no dia 30 de outubro e a posse no dia 04 do mês seguinte, quando os aprovados realizarão o curso de formação.

A lista completa dos convocados pode ser conferida no Diário Oficial do Estado.