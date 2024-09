Ícaro e Gilmar serão atrações principais de festival de música em Anápolis

Evento já tem data e local para acontecer, além da line-up anunciada

Thiago Alonso - 20 de setembro de 2024

Dupla Ícaro e Gilmar. (Foto: Fernando Britto)

Os fãs de música sertaneja em Anápolis têm motivos para comemorar neste mês de outubro. Isso porque a cidade receberá mais uma edição do evento “Cê Tá Doido”, que será realizado no dia 05 do próximo mês.

Neste ano, a festa será comandada pela dupla sertaneja Ícaro & Gilmar, famosa pelos covers de grandes sucessos dos anos 90 e pelos hits “A Viola e Eu”, com Eduardo Costa, e “Diferentona”, com Luan Pereira.

Os DJs Pedro Volt e Irineu Lac devem completar o time musical, comandando pick-ups que prometem tocar música eletrônica até o amanhecer.

A “Cê Tá Doido” será realizada a partir das 22h, no salão de festas Estância Nobel, que fica no km 2,6 da GO-222.

Os ingressos já começaram a ser vendidos com valores iniciais de R$ 70, além de opções de lounges. A venda está sendo realizada pela internet, por meio do site Ingressos Online.

Os bilhetes também poderão ser adquiridos em pontos de venda físicos, sendo eles: Visótica (7 de Setembro, Jaiara), Cowboy Shop, Milene Calçados, e 7 Fibra (Brasil Park Shopping).

Para reservas e outras informações, a organização do evento disponibilizou o WhatsApp (62) 98133-5276.