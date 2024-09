Luan Santana e Jade Magalhães fazem chá revelação e descobrem sexo do bebê

Casal, que reatou em 2024, recebeu mensagens de famosos nas redes sociais

Folhapress - 20 de setembro de 2024

Luan Santana e Jade Magalhães. (Foto: Reprodução/ Instagram)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Luan Santana e a mulher, a influenciadora Jade Magalhães, fizeram um chá revelação para descobrirem juntos o sexo do bebê que esperam.

O casal terá uma menina. No vídeo, eles usam roupas brancas e, com os olhos fechados, sujam a roupa um do outro com uma tinta. Ao tirarem a venda, descobrem a cor rosa.

O artista, destaque do Rock in Rio deste sábado (21), disse que imaginava que seria pai de menina. Jade acreditava que seria mãe de um menino.

Os dois, que reataram em 2024, receberam mensagens de famosos nas redes sociais, dentre eles Maisa Silva, Thaeme, Matheus e Kauan e Larissa Manoela.