Saiba como usar o celular sem precisar utilizar as mãos

Essa função é ótima, principalmente quando você precisa pegar no celular enquanto estiver com as mãos molhadas ou ocupadas

Pedro Ribeiro - 20 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/El Jundi)

O celular revolucionou a forma como interagimos e nos conectamos com as pessoas.

Hoje em dia ele é um aparelho quase indispensável por realizar várias funções.

No entanto, para usar o smartphone as mãos são necessárias para ativar as funções e aproveitar 100% dos recursos.

Mas e se eu te contar que existe um jeito de usar o celular sem nem precisar tocar nele? Acredite, parece até telepatia!

Essa dica foi postada no Instagram pelo influencer Matheus Conforti (@dicassparavoceaqui). Com quase 900 mil seguidores, o influencer compartilha truques para facilitar a vida de seus seguidores.

Entre as sugestões compartilhadas por Matheus, recentemente, ele recomendou um aplicativo que faz com que as pessoas possam usar o celular sem precisar tocar no aparelho.

De acordo com o Reels, essa função é ótima, principalmente quando você precisa pegar no celular enquanto estiver com as mãos molhadas ou ocupadas, seja tomando banho ou lavando a louça.

Para fazer isso você só precisa baixar o aplicativo “Spatial Touch” no seu celular, por meio da loja de aplicativos. É válido ressaltar que, por enquanto, o app só está disponível para os aparelhos com sistema operacional Android.

Depois de ter baixado, basta ir nas configurações do app e configurar os gestos.

Veja o vídeo completo:

