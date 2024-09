Tradicional sorveteria de Anápolis, Bagolêlê estará com promoção imperdível no dia do sorvete

Festival Sorvelê acontece na segunda-feira (23) e haverá, inclusive, picolés Frutelê gratuitos para amenizar o calor

Publieditorial - 21 de setembro de 2024

Bagolêlê fica localizada no Centro de Anápolis, em frente à praça Bom Jesus. (Foto: Divulgação)

A cidade está prestes a se tornar ainda mais doce e refrescante com o tão aguardado Festival Sorvelê! Isso porque a tradicional sorveteria de Anápolis, Bagolêlê, promete ser uma das grandes atrações do ano, reunindo amantes de doces de todas as idades para desfrutar de delícias geladas e promoções irresistíveis!

Entre as ofertas imperdíveis do festival, destaca-se a promoção exclusiva de milkshakes, onde na compra de um milkshake de 500ml, o cliente ganha um milkshake de Ovomaltine 300ml gratuitamente.

Além disso, o evento na sorveteria de Anápolis, localizada na região central da cidade, em frente à praça Bom Jesus, vai muito além: a partir das 15:30h, haverá distribuição de picolés Frutelê, garantindo a diversão nesta data tão aguardada e refrescando a tarde de calor.

Essas promoções serão válidas somente no dia 23 de setembro, (Dia Nacional do Sorvete) transformando a data em um marco para os fãs da Bagolêlê, que está sempre inovando no mercado de sorvetes e oferecendo experiências saborosas para seus clientes.

Vale a pena lembrar que os descontos e acessibilidades são válidos por tempo limitado e seguindo a ordem de chegada. Ah, e o estoque é limitado, então garanta o seu!

Os horários de funcionamento na loja da sorveteria de Anápolis são todos os dias, de 11h até às 23h.