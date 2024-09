Vice-presidente do Anápolis, Kim Abrahão revela assunto de telefonema de Dorival Jr

Contato foi feito dias antes do primeiro jogo da grande final da Série D, que acontece neste domingo (22), no Jonas Duarte

Paulo Roberto Belém - 21 de setembro de 2024

Diretoria do Anápolis Futebol Clube (Foto: Arquvo Pessoal/Reprodução)

Após vir à tona a conversa do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, com a diretoria do Anápolis Futebol Clube, muitos ficaram curiosos para saber o teor da ligação.

Sendo assim, o Portal 6 conversou com o vice-presidente do clube, Kim Abrahão, para entender o que foi falado na ocasião.

À reportagem, o dirigente disse que o telefonema foi motivado pela existência de amigos em comum entre ele e Dorival, e que no contato recebeu os parabéns do treinador.

“É um contato bacana esse que ele (Dorival Jr) faz. O Ângelo (treinador do Anápolis) ficou todo alegre e feliz”, disse Kim, confidenciando a intenção de Dorival de ligar para todos os que chegarem às fases finais das quatro séries do Brasileirão.

O vice-presidente destacou também que recebeu vários contatos de torcedores perguntando, em tom de brincadeira, se o atual técnico da Seleção Canarinho ventilou a contratação de algum jogador tricolor.

Mas apesar dos rumores, nenhum jogador do Galo da Comarca deve aparecer com a camiseta verde-amarela nas próximas convocações.

Neste domingo (22), o Anápolis disputa, em casa, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Retro, de Pernambuco. A partida acontece às 16h no estádio Jonas Duarte.