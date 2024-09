Às vésperas da final, diretoria do Anápolis recebe ligação de Dorival Jr

Jogo do Galo contra o Retrô (PE) acontece no domingo (22), às 16h, no estádio Jonas Duarte

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2024

Jogadores comemoram chegada à final (Foto: Reprodução/Instagram)

O Anápolis Futebol Clube disputa neste domingo (22), o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Retrô (PE), em casa, no estádio Jonas Duarte. A partida acontece às 16h.

Às vésperas da decisão, o vice-presidente do clube anapolino, Kim Abrahão, convocou toda a cidade para o jogo. “Será o mais importante da vida do Galo da Comarca a nível nacional”, disparou.

De quebra, o dirigente comentou do destaque que a campanha do clube trouxe para o município, chamando a atenção até da comissão técnica da seleção brasileira.

“Da semana passada para cá, Anápolis foi lida no Brasil inteiro em vários veículos nacionais. A gente fica surpreso de ter chegado aqui. Até o Dorival Jr [técnico da Seleção] nos ligou”, confidenciou.

O bom desempenho faz parte de trabalho planejado, segundo o vice-presidente. Ele conta que desde 2008 a direção fez um projeto de organização e saneamento do clube. “Hoje temos todas as certidões, nenhuma dívida trabalhista, as contas pagas, um patrimônio interessante e uma estrutura bacana”, disse.

A chegada à final ainda é atribuída ao trabalho conjunto de toda uma diretoria. “Batemos na porta nos últimos dois anos e hoje a gente conseguiu, com muita paciência, transportar isso para o resultado esportivo”, entende.

Ele disse não ter dúvida de que a equipe chegou à final do mais difícil campeonato do país. “Hoje estamos entre os 60 melhores clubes do Brasil”, lembrou Abrão, citando o fato de o Anápolis já ter conquistado o acesso à Série C do Brasileirão.