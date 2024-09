6 truques para melhorar a capacidade de memorização que todo mundo deveria aprender

Com essa dicas, ficará mais fácil de absorver as informações e armazenar todo o conhecimento

Pedro Ribeiro - 22 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Manter a leitura em dia e atualizada pode ser uma excelente forma de conseguir conhecimento.

No entanto, é necessário armazenar toda essa informação para que ela seja útil.

Segundo estudos da California Coast University, existem técnicas e truques que melhoram a memorização, o que pode ser a dificuldade de muitas pessoas.

1. O contexto

Para começo de conversa, antes de iniciar sua leitura, busque entender o contexto da obra.

Saiba a época que foi escrita, mais informações sobre o autor, o ambiente cultural, social e político em que foi escrito.

Coloque perguntas na cabeça como: “por que o autor escreveu isso?” ou então, “qual o objetivo desse livro?”.

Isso tudo faz com que você se conecte com a história e fique mais imerso, consequentemente, se lembrará com mais facilidade.

2. Anotações

Essa talvez seja uma das dicas mais importantes!

Fazer anotações durante a leitura é uma ótima estratégia para armazenar as informações.

Enquanto você lê, escreva, sublinhe ou destaque partes que você achar importante.

3. Reflita

Fazer uma reflexão da leitura também ajuda a memorizar.

Identifique os principais pontos e faça associações com coisas que já faziam parte do seu conhecimento, até mesmo como aquilo pode ser incluído no seu dia a dia.

4. Imagine

Outro truque que você pode utilizar é soltar a imaginação.

Muitas vezes a memória está associada a imagens, por isso, procure visualizar mentalmente as situações que você lê.

Além disso, organize informações parecidas em blocos visuais, o que torna mais fácil recuperar essas imagens posteriormente.

5. Divida a leitura

Separe sua leitura em partes menores e, conforme for avançando, faça paráfrases do que acabou de ler.

Acontece que isso ajuda na hora de reforçar o que foi lido. Além disso, cria conexões das novas informações com o que você já sabe.

Quanto mais você revisar esses trechos, maior será a chance de memorizá-los a longo prazo.

6. Tenha uma dúvida na mente

Por fim, ler com um propósito claro é uma excelente forma de se concentrar com o que você realmente quer aprender.

Antes de começar um novo livro, defina uma questão, se pergunte sobre o tema que deseja se aprofundar.

