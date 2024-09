Conheça cidade a 130 km de Goiânia que é um verdadeiro “pedacinho da Europa”

Visitantes podem apreciar verdadeira experiência gastronômica ao mesmo tempo em que aproveitam paisagens naturais no município

Augusto Araújo - 22 de setembro de 2024

Vinícula na Fazenda Pirineus Vinhos e Vinhedos, em Cocalzinho de Goiás. (Foto: Divulgação)

A pouco mais de 130 km de Goiânia, encontra-se uma cidade que pode ser considerada como um “pedacinho da Europa” em Goiás.

Trata-se de Cocalzinho de Goiás, município que tem ganhado cada vez mais notoriedade por estar na Rota dos Pirineus, assim como Pirenópolis e Corumbá de Goiás.

Tal rota é reconhecida por apresentar uma grande variedade de vinícolas e queijarias, que ficam abertas para visitação.

Assim, os turistas podem apreciar variedades de queijos e vinhos – alguns destes com reconhecimento mundial. Um dos principais pontos de visitação de Cocalzinho, inclusive, é a Fazenda Pireneus Vinhos e Vinhedos.

O estabelecimento possui reconhecimento mundial, tendo recebido premiações desde 2010, e fica aberto para visitação, com passeio e degustação harmonizada com os vinhos produzidos no local.

Além disso, o município possui diversas paisagens naturais que deixam qualquer um deslumbrado. Dentre elas, pode-se citar a Cachoeira do Girassol.

O atrativo possui toda uma estrutura para receber visitantes, desde aqueles que desejam acampar nas redondezas, até aos que querem praticar atividades mais agitadas – como tirolesa, trilhas ou passeio a cavalo.

Por último, mas não menos importante, a Serra dos Pirineus é um dos cartões postais da cidade, possuindo áreas de preservação com uma fauna e flora diversificada. Além disso, as nascentes do Rio das Almas se encontram dentro da localidade.