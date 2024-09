Surpreendida com demissão, jovem de 25 anos faz o que poucos teriam coragem

Mariah transformou o fim de um capítulo em um novo começo e tem feito sucesso narrando tudo isso

Isabella Valverde - 22 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/TikTok)

Quando a jovem norte-americana Mariah Witzberger, de 25 anos, foi demitida de surpresa do seu emprego em marketing, a reação dela não foi a que a maioria das pessoas teria.

Em vez de ficar abalada, Mariah aproveitou o momento para fazer algo que muitos sonham, mas poucos têm coragem: largou tudo e foi viajar pela Europa.

O desligamento aconteceu sem qualquer aviso, e o setor de RH da empresa ainda pediu que ela cancelasse uma viagem de trabalho já marcada para a Suíça.

“O bilhete não era reembolsável. Então, eu pensei: por que não ir? Minha agenda estava completamente aberta”, disse ela em um vídeo postado no TikTok, onde compartilha suas aventuras.

Com a passagem garantida e sem amarras, Mariah transformou sua demissão em uma oportunidade única.

O que poderia ser um momento de crise se tornou uma fase de descobertas. “Esse foi o verão da minha vida”, contou, referindo-se às viagens que fez para Itália, Suíça, Noruega e Malta.

Durante esse período, a jovem se hospedou na casa de amigos que fez em viagens anteriores e ainda conseguiu assistir ao show da Taylor Swift em Zurique.

Para Mariah, a demissão acabou sendo uma bênção disfarçada.

“Eu realmente não gostava do meu trabalho e ser demitida me deu a chance de ser livre e buscar algo que me fizesse feliz de verdade”, afirmou em outro vídeo.

Agora, a jovem decidiu se estabelecer em Barcelona, na Espanha, onde vai cursar um mestrado em branding.

