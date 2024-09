Divulgada lista com celulares que mais têm radiação

Estudo revela quais aparelhos podem fazer mal à saúde a longo prazo

Pedro Ribeiro - 25 de setembro de 2024

(Foto: Motorola/Divulgação)

Hoje em dia os celulares são aparelhos quase que indispensáveis na vida de todo mundo.

Além de navegar nas redes sociais, esse objeto virou até ferramenta de trabalho para muitas pessoas.

No entanto, talvez você não saiba, mas o contato constante com os smartphones pode afetar a sua saúde.

O Escritório Federal Alemão de Proteção contra Radiação coletou e analisou dados para descobrir quais celulares emitem mais ou menos radiação.

Ao final do estudo, a entidade elaborou uma lista para alertar as pessoas.

Para medir os níveis de radiação, os pesquisadores definiram uma taxa de absorção específica (SAR – Specific Absorption Rate). Esse índice foi medido enquanto se fazia uma ligação com o celular no ouvido.

Essa taxa é demonstrada em watts por quilograma de peso corporal.

Bastante popular no Brasil e para a surpresa de muitos, o número um do ranking é o Motorola Edge, com 1,76 de SAR.

Já na segunda colocação ficou o telefone ZTE Axon 11 5G. Por aqui ele não é muito conhecido, mas esse aparelho faz muito sucesso na China. Sua taxa de radiação marcou 1,59.

Outra modelo chinês ficou em terceiro lugar com 1,55 de SAR. Foi o celular OnePlus 6T.

O Sony Xperia XA2 Plus é um dos celulares fabricados pela Sony que mais emite radiação. O SAR desse aparelho é de 1,41.

Fechando o top 5, está o Google Pixel 3 XL. De acordo com os dados, o celular apresenta 1,39 watts por quilograma corporal.

