Enxame de abelhas tira paz de moradores de condomínio em Anápolis e resultado final surpreende

Trabalhos tiveram início durante tarde de terça-feira (24) e duraram quase 10 horas

Davi Galvão - 25 de setembro de 2024

Apicultores tiveram que quebrar parte do muro para retirar as colmeias. (Foto: Manoel Messias)

Após diversos relatos de incidentes com abelhas, que atacavam tanto moradores quanto pets no Condomínio Jardins do Éden, localizado no bairro Jardim das Américas, em Anápolis, o problema foi resolvido na terça-feira (24), com obras de demolição parcial de paredes que duraram quase 10 horas.

Conforme relatado ao Portal 6 pelo morador do condomínio Manoel Messias Dias, de 58 anos, frequentemente, no estacionamento – onde as colmeias estavam – ou mesmo no hall de entrada, era possível ver dezenas de abelhas circulando pelos locais.

“Eu moro no oitavo andar e mesmo assim elas apareciam aqui de vez em quando. Há um mês meu cachorro estava no apartamento e deve que viu uma, foi brincar e ela acabou ferroando o focinho dele”, contou.

Em imagens registradas pelo morador, é possível ver o grupo de apicultores no estacionamento, efetuando a retirada das abelhas.

Os serviços, segundo ele, se iniciaram por volta das 14h, mas como algumas das colmeias estavam dentro de tijolos ocos, foi necessário demolir algumas das paredes.

O trabalho foi concluído por volta de 23h, após quase 10 horas de esforços das equipes envolvidas, que recolheram as abelhas e as transportaram para outro local.