Passageiro é flagrado cometendo assédio dentro de ônibus da Urban

Em imagens, é possível ver suspeito importunando uma mulher, que aguarda para descer do transporte coletivo

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2024

Homem foi flagrado importunando mulher dentro de ônibus. (Foto: Reprodução)

Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), após ser flagrado assediando uma mulher dentro de ônibus da Urban, em Anápolis.

O caso aconteceu por volta das 12h desta quarta-feira (25), na altura da Avenida Pedro Ludovico, em trecho que passa pelo Parque Calixtópolis I.

Conforme imagens registradas por uma passageira, que seria mãe da vítima, é possível ver o suspeito aparentemente encostando a região da genitália contra a mulher, a importunando.

Assim, logo que as portas do veículo se abrem, a vítima rapidamente sai do transporte coletivo, demonstrando incômodo com a situação.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada pela mãe da mulher, mas o suspeito não foi localizado depois de descer do ônibus.

O Portal 6 também tentou contato com a Urban, para obter um posicionamento a respeito do caso, mas não houve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue em aberto.