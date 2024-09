6 profissões com maior taxa de empregabilidade no Brasil

Dados fazem parte de pesquisa produzida pelo Instituto Semesp entre agosto e setembro deste ano

Gabriella Pinheiro - 26 de setembro de 2024

Pessoa assinando carteira de trabalho. (Foto: Reprodução)

Dentre as profissões existentes no mercado de trabalho, algumas se destacam por registrarem os maiores índices de empregabilidade do Brasil, de egressos atuando na própria área de formação.

Os dados fazem parte de um levantamento produzido pelo Instituto Semesp entre agosto e setembro deste ano. A pesquisa considerou 5.681 egressos do ensino superior de todo o país.

6 profissões com maior taxa de empregabilidade no Brasil

Entre as áreas de atuação, medicina aparece na primeira posição, com 92% das pessoas formadas na área exercendo a atividade remunerada relacionada.

Logo na sequência despontam farmácia (80,4%), odontologia (78,8%), gestão da tecnologia da informação (78,4%) e ciência da computação (76,7%).

Em contrapartida, o estudo também apresenta a parcela de egressos que também está trabalhando, mas em uma área de formação que não é a área correspondente.

Veja a lista de cursos com maior empregabilidade:

1. Medicina (92% de empregados);

2. Farmácia (80,4% de empregados);

3. Odontologia (78,8% de empregados);

4. Gestão da tecnologia da informação (78,4% de empregados);

5. Ciência da computação (76,7% de empregados);

6. Medicina veterinária (76,6% de empregados);

7. Design (75% de empregados);

8. Relações públicas (75% de empregados);

9. Arquitetura e urbanismo (74,6% de empregados);

10. Publicidade e propaganda (73,5% de empregados).

Veja cursos com maiores índices de formados trabalhando fora da área de formação:

1. Engenharia química (55,2% de empregados em outra área);

2. Relações internacionais (52,9% de empregados em outra área);

3. Radiologia (44,4% de empregados em outra área);

4. Engenharia de produção (42,4% de empregados em outra área);

5. Processos gerenciais (41,2% de empregados em outra área);

6. Gestão de pessoas/RH (40,5% de empregados em outra área);

7. Jornalismo (40,4% de empregados em outra área);

8. Biologia (40,0% de empregados em outra área);

9. Química (38,9% de empregados em outra área);

10. História (36,8% de empregados em outra área).

