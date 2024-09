Governo de Goiás anuncia processo seletivo com mais de 100 vagas e salários entre R$ 2,6 mil a R$ 25,7 mil

Inscrições podem ser feitas de forma online e certame acontecerá em duas etapas

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com diversas vagas.

São 103 oportunidades disponíveis destinadas exclusivamente para a área de Tecnologia da Informação (TI).Os salários vão de R$ 2,6 mil a R$ 25,7 mil, a depender da função pretendida.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no Portal de Seleção do Governo de Goiás, de 03 até 17 de outubro. As taxas variam entre R$ 40 e R$ 120.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista, ambas com caráter classificatório e eliminatório.

Os selecionados serão contratados por período determinado e visam reforçar o número de servidores na área de Tecnologia da Informação, diante da necessidade temporária de excepcional.

Mais informações sobre podem ser conferidas no edital.