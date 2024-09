Equatorial faz importante alerta para risco de quedas de energia durante temporais que devem atingir Goiás

Empresa lembra que, nestes casos, rede precisa ser reparada por equipes de plantão

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Tempestade em formação (Foto:Reprodução)

Após mais de 150 dias de seca, várias cidades goianas registraram chuvas neste sábado (28). Devido a chegada das precipitações, a Equatorial Energia emitiu um comunicado alertando sobre a possibilidade de tempestades.

A empresa de energia informou que as tempestades podem vir a causar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por conta dos ventos fortes que lançam objetos sobre a rede e árvores que caem sobre a fiação.

A empresa lembra que, nestes casos, a rede precisa ser reparada por equipes de plantão. “A recomposição da rede elétrica demanda mais tempo, pois é preciso substituir postes, trocar cabos e substituir transformadores”, explica o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.

Segundo a Equatorial, o efetivo responsável nesses reparos será dobrado e quase 1.500 equipes estarão de prontidão para atender as emergências que devem ser comunicadas.

Para isto, a empresa disponibiliza o WhatsApp 62 3243 2020, o site www.equatorialenergia.com.br e aplicativo da Equatorial que pode ser baixado nas lojas Android e iOS.

Outra forma é enviar uma mensagem para o n° 27949 com o texto Faltadeenergia, informando a Unidade Consumidora (UC), que pode ser localizada no talão de energia.

A empresa lembra que as reclamações de queda de energia são fundamentais para que sejam identificadas as áreas mais afetadas para que sejam priorizadas as ações de restabelecimento da energia elétrica.