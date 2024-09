Mulher encontra casa completamente incendiada após “ignorar” ultimato do ex

Homem chegou a afirmar que ela iria “pagar” caso não cumprisse a ordem

Da Redação - 28 de setembro de 2024

Casa foi encontrada tomada pelas cinzas. (Foto: Reprodução)

Ao chegar em casa durante a madrugada deste sábado (28), uma mulher, de 33 anos, foi surpreendida com o imóvel incendiado. O caso aconteceu no bairro Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Pouco antes do ocorrido, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas com alguns amigos, quando o ex companheiro chegou no local mandando ela ir embora.

Revoltado, o homem teria afirmado que se ela não saísse dali, iria “pagar”.

Mesmo com as ameaças, a mulher acabou ficando no estabelecimento com os amigos, porém, quando chegou em casa foi surpreendida com a residência tomada por cinzas.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada e orientou a vítima a buscar pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM).

O caso deve agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).