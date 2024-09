Três pessoas são brutalmente assassinadas após casa ser invadida, em Goiás

Uma das vítimas chegou a ser levada para o hospital, mas acabou não resistindo

Thiago Alonso - 29 de setembro de 2024

Caso ocorreu em uma chácara de Alexânia. (Foto: Captura/Google Street View)

Três pessoas morreram após serem baleadas durante a madrugada deste domingo (29), em um setor de chácaras, no município de Alexânia, localizado no Entorno do Distrito Federal (DF).

Um vizinho acionou a Polícia Militar (PM) por volta de 00h40, relatando ter ouvido tiros em uma residência da região. Diante disso, o homem decidiu se dirigir até o local para averiguar o que havia acontecido.

Chegando lá, ele se deparou com dois corpos jogados ao chão, vítimas de uma invasão. Um idoso, de 65 anos, também foi encontrado, mas ainda estava com vida e precisou ser socorrido.

Assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi solicitado, resgatando o sobrevivente e o encaminhando para o Hospital Municipal de Alexânia. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade de saúde.

A Polícia Civil (PC) também foi acionada, constatando que havia um carro — que pertencia a uma das vítimas — estacionado na porta da casa com várias peças de roupas e alimentos, o que pode indicar que eles estavam se preparando para uma viagem.

Também foi verificado que os envolvidos possuíam várias passagens pela polícia, mas ainda não se sabe o motivo do crime.

Agora, um inquérito deve ser instaurado para identificar e localizar possíveis autores.