Corpo de Bombeiros é acionado para fazer buscas de homem que desapareceu no Lago Corumbá

Mergulhadores, com auxílio equipamentos de mergulho autônimo, estiveram no local

Gabriella Pinheiro - 30 de setembro de 2024

Bombeiros procuram homem que se afogou em lago em Goiás. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionada no final da tarde do último domingo (29), após um homem, de 33 anos, se afogar no Lago Corumbá, em Caldas Novas.

Tudo teria ocorrido por volta das 16h, quando a vítima submergiu em uma parte funda do lago, que fica na Avenida das Garças, na Fazenda Santo Antônio das Lages, e não retornou à superfície.

Logo, bombeiros se deslocaram até o local e iniciaram as diligências na tentativa de encontrar a vítima, realizando mergulhos livres em apneia com equipamentos básicos de salvamento aquático.

Após a chegada dos mergulhadores, os militares ainda fizeram, com o auxílio de um equipamento de mergulho autônomo, buscas aquáticas de 20 e 30 minutos, mas sem êxito.

Em decorrência do tempo, da chegada da noite e dos riscos envolvidos no local, a equipe precisou encerrar as buscas e regressa na manhã desta segunda-feira (30) para o reinício.