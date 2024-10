Motorista de aplicativo quase é cancelado por motivo inacreditável

"Olá, Mauro, a sua conta está em risco", alertou a plataforma de viagens que deixou o condutor desesperado

Magno Oliver - 30 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @uberhistorias)

Trabalhar como motorista de aplicativo no transporte de passageiros por plataformas é a certeza de histórias de todo teor acontecendo na sua rotina.

Assim, mesmo com pequenos e grandes faturamentos, os motoristas de aplicativos não estão livres de passar pelas mais diversas situações durante as viagens.

Dessa forma, viralizou na internet a história de um motorista de aplicativo que foi tão injustiçado por alguns passageiros que o relato dele foi de partir o coração.

Motorista de aplicativo quase é cancelado por motivo inacreditável

Quem trabalha como motorista de aplicativo tem que estar com as sessões de terapia em dia pois atendimento ao público exige muito do psicológico, não é mesmo?

Prova disso foi um caso que o Instagram do @uberhistorias divulgou sobre um motorista de aplicativo que passou por um quase cancelamento inesperado.

“A sua conta está em risco. Olá, Mauro, na última revisão que realizamos na sua conta, verificamos que você está próximo de perder o acesso ao aplicativo da Uber devido a relatos de clientes sobre comportamentos preocupantes.”, estava escrito no início da mensagem enviada pela plataforma ao condutor.

“Recentemente recebemos relatos de usuários que viajaram com você. Eles expressaram algumas preocupações sobre linguagem inapropriada, o que é contra o Código da Comunidade Uber” continuou.

“A Uber não tolera linguagem inapropriada. Conforme mencionado em nosso Código da Comunidade Uber, relatos de discussões e intimidação podem levar à desativação da sua conta.”, notificou a plataforma.

Em relato emocionado, o condutor conta ao narrador da página que ele nem fala nada para as pessoas, apenas “bom dia” e “boa tarde” por um motivo que emocionou os internautas: ele é deficiente auditivo.

Por conta de diversas denúncias de clientes, ele marcou uma reunião diretamente no escritório da Uber para provar a condição e erro na comunicação. Ele alega ter vídeos de várias viagens que provam o que ele alega.

De acordo com o motorista Mauro, um passageiro inventou uma mentira e ele acabou sendo relatado na plataforma de viagens.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Dias (@uberhistorias)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!