PC pede ajuda da população para encontrar segundo assaltante de lotérica em Anápolis

Crime ocorreu na última quarta-feira (25) e um dos suspeitos envolvidos já foi preso

Augusto Araújo - 30 de setembro de 2024

Jovem foi preso após ser identificado como um dos autores de tentativa de assalto em lotérica. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) solicitou a ajuda da população para encontrar um dos assaltantes responsáveis por uma tentativa de assalto em uma lotérica de Anápolis, após a prisão de um dos suspeitos.

Nesta segunda-feira (30), a corporação divulgou a imagem do jovem que foi detido com apoio da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), no último sábado (28).

Isso porque, conforme os termos da lei 13.869/19 e da Portaria n 547/21 – PC/DGPC, a publicação da imagem do investigado pode contribuir para o aparecimento de novas vítimas.

Dessa forma, o objetivo da PC é encontrar o outro suspeito envolvido no delito, ocorrido na última quarta-feira (25).

Relembre o caso

Três dias antes da primeira prisão efetuada, dois homens adentraram uma lotérica localizada na Avenida Jamel Cecílio, no Setor JK Nova Capital, no intuito de assaltá-la.

Com os rostos parcialmente cobertos, os suspeitos dão voz de assalto, afugentando os clientes que já se encontravam no estabelecimento.

Assim, eles foram em direção aos caixas, exigindo que uma funcionária entregasse o dinheiro a eles. Contudo, após não conseguirem acesso às quantias, um dos assaltantes chegou a disparar contra o caixa. Porém, como o vidro era blindado, a trabalhadora não se feriu.

Na sequência, a dupla fugiu a pé do local e não fora mais vista até o último sábado (28), quando um deles foi localizado e preso na casa do pai dele.

O suspeito detido, inclusive, seria justamente o que deu um tiro em direção à funcionária da lotérica. O outro segue foragido.