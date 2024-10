Eclipse solar: tudo o que você precisa saber para assistir fenômeno em Goiás

Recomendação é que interessados procurem local com vista desimpedida para Oeste

Gabriella Pinheiro - 02 de outubro de 2024

Lua eclipse (Foto: © Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Previsto para acontecer nesta quarta-feira (02), o eclipse anular do sol ficará visível de forma parcial em Goiás e em outras partes da região Centro-Oeste.

De acordo com Observatório Nacional (ON), no estado, o fenômeno terá início às 17h08. O término acontece em torno das 18h10. Vale destacar que quanto mais ao Sul, maior será a área eclipsada.

A recomendação para quem for assistir é estar em um local com vista desimpedida para o Oeste, uma vez que o evento ocorrerá próximo ao pôr do sol.

Outra dica é não olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada e utilizar filtros certificados, como os óculos especiais para observação solar ou vidros de soldador 14.

Para aqueles que não conseguirem acompanhar no momento, haverá uma transmissão ao vivo por meio do canal do Youtube do ON, em parceria com profissionais do “Projeto Céu em sua Casa”.