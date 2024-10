Pesquisa revela quanto tempo é necessário caminhar para eliminar todo o açúcar do sangue

Atividade é simples, gratuita e com benefícios que muitos nem imaginam que existem

Magno Oliver - 02 de outubro de 2024

Pessoa praticando corrida. (Foto: Reprodução/Pexels)

A caminhada é considerada um dos exercícios mais fáceis e acessíveis de se praticar hoje em dia. Ela não exige habilidade, não gasta dinheiro e pode ser feita a qualquer hora do dia, sem restrição de idade.

Assim, a atividade promove melhora do condicionamento físico, da mente e ajuda no combate de doenças crônicas que surgem no decorrer do avanço da idade.

Dessa forma, introduzir a caminhada na rotina de vida só traz benefícios e ajuda a manter a longevidade física e mental. Um estudo recente mostrou que ela vai além disso.

De acordo com pesquisa publicada pela Universidade de Harvard, a caminhada é uma atividade comum e simples que pode ajudar a reduzir o açúcar em excesso no organismo.

Os pesquisadores afirmam que apenas alguns minutos de caminhada rápida por dia já são suficientes para reduzir metade dos efeitos de genes ligados à obesidade e evitar o consumo exagerado do açúcar.

Em estudo realizado com aproximadamente 12000 pessoas no México, caminhar apenas 15 minutos por dia ajuda a reduzir o consumo excessivo de açúcar e reduz em até 50% os efeitos dos genes que causam a obesidade.

A análise mostra que a atividade física simples, como a caminhada, por exemplo, não só ajuda na queima de calorias, como também regula o desejo humano por consumo desenfreado por alimentos açucarados.

Segundo estudo publicado pela USP de Ribeirão Preto, conduzido pelo fisiologista Paulo Correia, o impacto da caminhada tem efeito benéfico aos ossos e ajuda no combate à osteoporose. A compressão dos ossos da perna humana e a movimentação do esqueleto durante a caminhada fazem com que haja uma maior quantidade de estímulos elétricos nos ossos.

Assim, esse estímulo, chamado de piezelétrico, facilita a absorção de cálcio, deixando a estrutura óssea humana mais resistente e menos propensa a desenvolver a doença.

