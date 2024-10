Anápolis não terá transporte público gratuito durante 1º turno das eleições

Decisão foi a mesma que ocorreu em 2022, durante as eleições presidenciais

Samuel Leão - 03 de outubro de 2024

Ônibus da Urban em parada na Praça Bom Jesus. (Foto: Danilo Boaventura)

Ao contrário da região metropolitana de Goiânia, que contará com todas as rotas em circulação atuando gratuitamente, Anápolis não terá transporte público sem cobranças neste domingo (06), dia em que ocorrem as eleições municipais. A informação foi confirmada pela Urban, gestora do sistema na cidade, ao Portal 6.

A decisão foi a mesma que ocorreu em 2022, durante as eleições presidenciais. À época, o presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), Robson Torres, chegou a explicar que o parecer se dava, em partes, pelos déficits vivenciados pela empresa responsável.

“Como não achamos justo impor tal medida à empresa e em respeito aos gastos públicos municipais, por razoabilidade e prudência, mantivemos o sistema sem qualquer alteração isentiva”, completou.

Apesar da autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que municípios e estados possam fazê-lo, a decisão depende de cada esfera, uma vez que a Urban ou o município teriam que arcar com os gastos. Na última estimativa, os custos em Anápolis foram de aproximadamente R$ 100 mil.

Portanto, como a gratuidade ocorrerá apenas na região metropolitana de Goiânia, os 292 mil eleitores de Anápolis terão que utilizar meios próprios, como carros, motos, bicicletas ou outros, do transporte público pago ou de aplicativo para acessar os locais de votação.

Vale pontuar que um eventual 2º turno contará com transporte gratuito apenas nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia.