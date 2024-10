Aniversariante é surpreendida ao puxar as velas e ver o que tinha dentro do bolo

Internautas se surpreenderam com a criatividade da sobremesa, elogiando a originalidade

Thiago Alonso - 03 de outubro de 2024

Aniversariante foi pega de surpresa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bolos de aniversário sempre são bem-vindos, principalmente quando possuem recheios elaborados e saborosos. Contudo, uma mulher foi surpreendida com uma dessas sobremesas, ao retirar as velas e dar de cara com um “conteúdo” especial e um tanto quanto inusitado: dinheiro.

Em um vídeo, divulgado pelo perfil de confeitaria Arte em Família (@arteemfamilia_), a aniversariante aparece retirando várias notas do presente.

Conforme ela recolhe o pacote, maior é o valor arrecadado, com cédulas evoluindo de R$ 2, R$ 5, R$ 10 até R$ 20.

A situação começa a melhorar ainda mais quando a mulher — que já aparenta estar cansada de tanto dinheiro — avista notas de R$ 50.

Até que, por fim, uma nota de R$ 100 é retirada do bolo, fazendo a alegria da aniversariante.

Apesar da surpresa, ela finaliza a atividade questionando se seria somente uma unidade da cédula mais cara, mas logo percebe outras que estavam presas ao pacote.

Nas redes sociais, seguidores se surpreenderam com a criatividade do recheio da sobremesa.

“Pelos meus cálculos, tinha uma média de uns R$ 1200 aí”, comentou um internauta.

“Quero ver quando ela descobrir que eles fizeram um empréstimo no nome dela pra fazer o bolo”, brincou outra.

“Com esse tanto de dinheiro já dá para aposentar”, relatou uma seguidora.

“Mal-agradecida, ainda reclamou dos R$ 100”, criticou uma jovem.