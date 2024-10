Com mais proteína que o ovo, superalimento combate o envelhecimento

Alimento é pequeno só no tamanho, porque no valor nutritivo e combate ao desgaste das células, é extraordinário

Magno Oliver - 03 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Matthias Zomer/Pexels)

Com o decorrer dos anos, o corpo humano vai passando pelo processo natural de envelhecimento onde suas células e tecidos começam a se desgastar.

Assim, é preciso ter uma alimentação e estilo de vida que influenciem o estímulo da preservação e cuidado com aquilo que é o nosso patrimônio maior, além de conseguir retardar o envelhecimento.

Dessa forma, alguns superalimentos se destacam por possuírem um papel fundamental no cuidado e proteção contra os efeitos da idade. A ciência indicou um que ninguém imaginava.

Desses superalimentos recheados de nutrientes, o amendoim é um destaque por ser rico em proteínas, até mais que os ovos.

Segundo estudo do Departamento de Agricultura do Estados Unidos (USDA), os amendoins possuem 25,8 gramas de proteínas a cada 100 gramas, uma quantidade que dobra os 12,4 gramas fornecidos pelo ovo na mesma proporção.

Os amendoins são ricos em gorduras saudáveis, fibras, vitaminas, minerais e possuem uma capacidade de prevenir doenças cardíacas. Segundo estudo publicado no New England Journal of Medicine, o consumo regular de frutos secos pode reduzir em 29% o risco de morte por doenças cardiovasculares.

Esses grãos são poderosos em quantidade de antioxidantes como o resveratrol, gorduras insaturadas, magnésio, cobre, promovem um coração saudável e reduzem o colesterol ruim.

Possui em sua estrutura um composto bioativo que alivia a dor articular pela inflamação, um problema comum entre pessoas idosas. Outro benefício do amendoim é a capacidade de controlar o diabetes tipo 2, ajudando a melhorar a sensibilidade à insulina e a manter os níveis de açúcar no sangue controlados.

Em pasta, cozidos, torrados, crus. As formas de consumo são diversas e eles ainda podem ser adicionados em saladas, pratos de massa, sobremesas e até mesmo doces.

A indicação dos especialistas é de consumir entre 10 a 15 amendoins diariamente, o que equivale a cerca de 30 gramas.

