Lista com cidades que não valem a pena de serem visitadas em Goiás viraliza e gera polêmica

Ranking chamou atenção dos internautas, que não concordaram com as colocações dos municípios

Thiago Alonso - 03 de outubro de 2024

Lista com as cidades causaram burburinho entre os internautas. (Foto: Reprodução/TikTok)

Goiás é conhecido como um dos principais locais quando o assunto é ecoturismo. Com centenas de destinos focados na natureza, não faltam atividades para se fazer nesta terra que vai muito além do pequi e da música sertaneja.

Mas indo na contramão das recomendações positivas, um perfil no TikTok polemizou ao listar 18 cidades que — de acordo com ele — não valem a pena ser conhecidas no estado.

Se autodenominando “o maior canal sobre cidades e estados do Brasil”, a conta Olhar Urbano (@olharurbanooficial) chamou a atenção dos internautas, em especial, os goianos.

O ranking negativo se iniciou com o município de Gouvelândia, seguido de Araguapaz, Uirapuru, Britânia, Doverlândia e Leopoldo de Bulhões. Localidades como Cabeceiras, Gameleira de Goiás, Caturaí, Posse e Alvorada do Norte também marcaram presença, assim como Colinas do Sul e São Domingos.

O top 5 foi composto por Baliza, Guarinos, Flores de Goiás, Trombas e, por fim, Cavalcante, selecionada como a pior cidade pequena para se conhecer no estado.

Rapidamente, a publicação, que somou mais de 374 mil visualizações, causou polêmica entre os seguidores, que discordaram das colocações.

“Cidades pequenas que são boas sem precisar de muito, eu não aceito essa lista”, declarou uma internauta.

“Uirapuru é uma ótima cidade, inclusive melhor que muitas cidades grandes, só é muito quente, mas é bem evoluída”, pontuou outra.

“Cavalcante só pelo espetáculo natural onde se situa já deveria estar entre as melhores”, destacou mais um.