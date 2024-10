Onde assistir Bahia x Flamengo pelo Brasileirão no sábado (05)

Equipes brigam pelas primeiras posições da Série A e vêm de vitória na última rodada

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2024

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado (05) pelo Brasileirão. (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Após ganharem sobrevida com vitórias na última rodada, Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado (05), pela 29ª rodada do Brasileirão.

A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 19h.

O Tricolor Baiano se recuperou após uma dura derrota para o Fortaleza na penúltima partida, sofrendo um 4 a 1 fora de casa.

Mas jogando novamente na capital da Bahia, os donos da casa venceram o Criciúma por 1 a 0. Cauly marcou o gol do triunfo.

Com isso, o time tricolor se encontra na 6ª posição, com 45 pontos e pode igualar o Flamengo caso vença.

O rubro-negro ocupa o 4º lugar da Série A, com 48 pontos. No confronto mais recente pelo Brasileirão, o Rubro-Negro venceu o Athletico por 1 a 0.

Contudo, não foi o bastante para que Tite permanecesse no cargo. Assim, pela Copa do Brasil, quem assumiu foi o ex-jogador Filipe Luís, que conquistou a primeira vitória como treinador profissional diante do Corinthians. Alex Sandro marcou o gol que garantiu a vantagem para o Mengão para o jogo de volta do torneio.

O canal Premiere fará a transmissão da partida entre Bahia e Flamengo pelo sistema de pay-per-view. Da mesma forma, a plataforma online Globoplay também repercute todas as emoções do duelo.

Por fim, os sites Placar UOL e Globo Esporte trarão os melhores momentos em tempo real, para que os fãs possam acompanhar.