Cidade em Goiás registra a maior temperatura do Brasil; saiba qual

Recorte é da quinta-feira (03). Além dela, outras quatro cidades de Goiás figuraram entre as 20 mais quentes do país

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2024

Aragarças, em Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aragarças)

Em meio a onda de calor, um município de Goiás se destacou, ao longo da última quinta-feira (03), e registrou a maior temperatura de todo o país durante a data.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de Aragarças, localizada na região Oeste do estado, chegou a ter 43,3°C.

Segundo o monitoramento do órgão, outras quatro cidades de Goiás figuraram entre as 20 mais quentes do Brasil. Na 10ª posição, aparece Catalão, com 40.4°C.

Logo na sequência, vêm Goiânia, na 3ª colocação, com 39,9°C. Pirenópolis desponta na 17ª posição, com 39,3°C; e Jataí ficou no 20º lugar, com 39.1°C.

Conforme o órgão, nesta sexta-feira (04), as temperaturas devem continuar em alta. O Inmet também emitiu um comunicado alertando sobre a baixa umidade do ar, que varia entre 30% e 20%. Também há alto risco de incêndios florestais e à saúde.

Veja a lista: