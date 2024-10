Estudante fica impressionada ao ver tamanho de cobra em Goiás: “muito linda”

Jovem contou que sempre sentiu medo dos répteis, mas teve uma reação tranquila ao ver o animal

Thiago Alonso - 04 de outubro de 2024

Kayanne até chegou a tirar foto ao se surpreender com o tamanho da cobra. (Foto: Reprodução/TikTok)

Imagine sair para fazer uma trilha em meio à natureza e dar de cara com uma jiboia nadando tranquilamente. Essa cena inusitada e um tanto apavorante, foi registrada pela estudante Kayanne Fonseca (@fonseca_kay), no último sábado (28), em Formosa, município goiano localizado no Entorno do Distrito Federal (DF).

A jovem compartilhou o encontro inesperado em um vídeo no perfil dela no TikTok, onde relatou ter se surpreendido com o tamanho do animal, que estava “só de passagem”.

“Fui fazer minha primeira trilha, só não esperava que em 10 minutos teria participação especial”, publicou.

Na rede social, a postagem já ultrapassou as 126 mil visualizações, além de atingir quase 9 mil curtidas, com internautas reagindo à situação.

Ao G1, Kayanne contou que o registro foi feito durante uma trilha com três amigas, na Cachoeira do JK. Apesar de assustada com a cena, a jovem relatou que ficou ainda mais impactada pela beleza do réptil.

“Fiquei mais impressionada do que assustada. Quando a vi, achei muito linda. Foi uma situação que transmitiu segurança. Ela estava apenas de passagem, nem olhou para trás e não parecia uma ameaça. Fiquei admirando a beleza dela”, explicou a estudante.

A jovem ainda contou que sempre teve medo de cobras, mas se surpreendeu com a própria reação ao ver o bicho, pois imaginou que se assustaria ao se deparar com uma.

“Achei que, quando a encontrasse, passaria mal. Tinha um moço com a gente que passou muita segurança, disse que o animal não era peçonhento e que não estávamos correndo riscos. Isso foi importante para não ficarmos assustadas, mas sim admiradas com a beleza”, concluiu.