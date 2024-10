Açougueiro explica porque não se deve tirar a gordura da picanha

Especialista resolveu ensinar a internet após se deparar com uma situação criminosa cometida por uma senhora na cozinha

Magno Oliver - 05 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Manual do Churrasqueiro)

A picanha é uma das carnes mais queridinhas e consumidas pelos brasileiros e brasileiras, seja no churrasco, em receitas, assados e outros preparos.

Assim, trata-se de um corte macio, suculento e que possui uma camada de gordura muito saborosa. Quando vamos preparar um pedaço dessa peça, muita gente se pergunta se deve ou não retirar a cama de gordura que a envolve.

Dessa forma, a gordura da picanha é uma incógnita para muita gente e para ajudar nessa, um açougueiro especialista no assunto viralizou trazendo a resposta.

Por meio do Instagram, o açougueiro Fábio Almeida (@fabio_açougueiro) gravou um react de uma senhora cortando a gordura da picanha e resolveu trazer ensinamentos sobre para a internet.

Na gravação, a mulher está na cozinha, com uma faca, tábua e um pedaço de picanha na mão, onde ela está retirando toda a capa de gordura da peça de carne.

“Deixa eu explicar aqui para vó. Ôh vô, a picanha é uma carne que não tem marmoreio, que são aquelas gorduras entremeadas entre as fibras da carne”, diz o especialista no início do vídeo.

“Sabe no cupim? Aquele monte de gordurinha ali no meio da carne? Essa gordurinha é responsável pela suculência e pelo sabor da carne. O que sobra para gente escolher uma picanha se vai ser saborosa ou não é essa capa de gordura”, explica Fábio.

Ainda segundo o especialista, quando retira essa gordura, a carne não fica mais tão saborosa.

Confira o vídeo completo da dica:

