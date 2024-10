Calor e registros de até 40º C irão marcar eleições municipais em Goiás

Recomendação é para que população se proteja da exposição ao sol, especialmente nos horários de pico, e se hidratarem

Samuel Leão - 05 de outubro de 2024

Votação em Anápolis. (Foto: Bruna Ariadne/Portal 6)

O domingo (06) em que ocorrem as eleições municipais será marcado, em todo o estado de Goiás, por uma forte onda de calor e baixa umidade. O cenário de altas temperaturas chegará à impressionante marca de 40º C.

Esse foi o prognóstico divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que apontou uma expectativa do termômetros alcançarem os 38º C em Goiânia.

Já Aparecida de Goiânia terá máximas de 38º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Anápolis, por sua vez terá um tempo mais ameno, com as máximas chegando à 33º C.

A cidade recordista em temperatura deverá ser Jussara, com os termômetros podendo chegar aos 40º C. Outros municípios que deverão sofrer bastante com a onda de calor são Ceres, Porangatu e Aruanã, todos com expectativa de 39º C.

Pelo cenário, a recomendação é para os eleitores se protegerem da exposição ao sol, especialmente nos horários de pico, e se hidratarem. Vale ressaltar que as queimadas seguem em alta em toda a unidade federativa, aumentando a necessidade de cuidados.

O calor deve dar trégua apenas a partir de quinta-feira (10), data na qual o Inmet prevê o retorno das chuvas ao estado.