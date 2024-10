Lançada licitação bilionária para modernização de complexo do Serra Dourada

Empresa vencedora será responsável pelas obras de renovação que compreende estádio, Goiânia Arena e Parque Poliesportivo

Beatriz Bueno - 05 de outubro de 2024

Estádio Serra Dourada. (Foto: Goinfra)

O Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), lançou na sexta-feira (04), um processo licitatório para a concessão do Distrito de Esporte e Entretenimento do Complexo do Estádio Serra Dourada.

O edital inclui obras de reforma, modernização e a gestão do complexo, que compreende o próprio estádio, o Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena) e o Parque Poliesportivo.

O contrato, que terá duração de 35 anos e um valor estimado em R$ 1,049 bilhão, deverá ser assinado até fevereiro de 2025.

A licitação ocorrerá presencialmente, com a sessão pública marcada para 04 de dezembro, em São Paulo (SP). As empresas interessadas devem enviar a documentação até 27 de novembro.

O critério de julgamento adotado será de maior oferta, referente ao maior valor da parcela a ser paga para o Governo de Goiás pela concessionária.

O valor inicial mínimo é de R$ 10 milhões. Contudo, a empresa escolhida deve realizar um investimento mínimo de R$ 215 milhões.