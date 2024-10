Shakira já se apresentou em Goiânia por apenas R$ 5; relembre o dia

Além de Goiás, na época, colombiana também passou por diversas cidades brasileiras

Davi Galvão - 05 de outubro de 2024

Cantora Shakira, durante a Conmebol Copa América 2024. (Foto: Redes Sociais)

A cantora Shakira anunciou que tem planos para retornar ao Brasil, em 2025, com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, que passará pelo Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), no dia 11 e 13 de fevereiro, respectivamente.

Com os ingressos chegando a R$ 980, a artista já chegou a se apresentar em solo goiano anteriormente, com o valor das entradas para os shows saindo a apenas R$ 5.

A apresentação aconteceu ainda no começo da carreira, na década de 90, quando a colombiana passou por diversas cidades brasileiras, como Mogi das Cruzes, Santo André, Taubaté, Manaus, Belém, Barretos, Bagé e outras.

Na capital, o evento foi realizado no dia 03 de dezembro de 1996, no Estádio Antônio Accioly. Shakira ainda voltaria para a cidade mais uma vez, em 1997, no dia 28 de agosto, quando realizou um show no Clube Jaó.

Destas vindas, se destacam os shows realizados em Uberlândia, durante a Exposição Agropecuária do Camaru, em 29 de agosto de 1997, com ingressos sendo vendidos pela quantia de R$ 5.

Em Taubaté (SP), o valor dos ingressos chegou a R$ 30 e, na Festa do Peão de Barretos, a cantora marcou a estreia de artistas internacionais no palco principal do Estádio de Rodeio, com bilhetes no valor de R$ 10.