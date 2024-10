Pirenópolis: a cidade no coração de Goiás que se tornou queridinha do país

Com diversas opções de lazer, município entrou na mira dos brasileiros que buscam unir diversão e tranquilidade

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2024

Entrada de Pirenópolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Pirenópolis)

“Xodó” de quem mora em Goiás e localizada no coração do estado está a cidade de Pirenópolis que completa, nesta segunda-feira (07), 297 anos. O ponto turístico não só se tornou uma figura carimbada entre os goianos como também vem se destacando entre os destinos mais queridinhos dos brasileiros.

Localizada a 130 km de Goiânia e a 150 km de Brasília, o município é famoso pela forte raiz religiosa, com a Festa do Divino Espírito Santo que ocorre 50 dias após a Páscoa e as tradicionais Cavalhadas – realizadas depois da Festa do Divino. O local ainda conta com cachoeiras, diversas opções de atividades ao ar livre e gastronomia de impressionar.

Um dos destaques é a Cachoeira do Abade. Considerada um “patrimônio natural de Pirenópolis”, o lugar fica a apenas 17 km do Centro Histórico da cidade e foi um dos primeiros atrativos turísticos do município.

O ambiente se destaca pelos 22 metros de queda, formando um poço com areia e nuances verdes. Os visitantes podem escolher entre duas opções de trilha, sendo a Trilha do Vale, com 2500 metros, e a Trilha do Abade, com 500 m. O horário de funcionamento é das 09h às 16h.

Além dela, o local também abriga outras cachoeiras como a do Lázaro (que fica na Reserva Ecológica Vargem Grande), Meia Lua, a dos Dragões, a Cachoeira Paraíso e a das Araras.

Percorrendo a tradicional Rua do Lazer, que atualmente é um dos atrativos consagrados na cidade, é possível encontrar diversas opções de restaurantes, festas, shows, gastronomia e diversão.

Com uma população de 26.690 habitantes, a cidade se prepara anualmente para receber cada vez mais visitantes. Para se ter ideia, conforme dados do Censo Hoteleiro de 2018/2019, o município já possui 7.699 leitos.

Vale destacar que a cidade também ten diversos atrativos culturais como a Igreja da Matriz Nossa Senhora do Rosário, Igreja Nosso Senhor do Bonfim, Museu do Divino e Antiga Casa de Câmara e Cadeia e Museu Lavras do Ouro.