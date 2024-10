Tipos de roupas que não podem ser lavadas com amaciante

Evitar o uso do produto em alguns tecidos é essencial para manter a qualidade e durabilidade das peças

Ruan Monyel - 07 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50 – Receitas e Dicas)

Quando se trata de lavar roupas, o amaciante é um dos produtos favoritos das donas de casa; afinal, ele deixa as peças mais macias e cheirosas.

No entanto, nem todas as roupas podem ter contato com o produto, pois, em alguns casos, ele acaba danificando certos tecidos.

Evitar o uso de amaciante em certas ocasiões é essencial para preservar a durabilidade, qualidade e funcionalidade de algumas peças.

Embora lavar roupas seja uma das atividades domésticas mais trabalhosas e difíceis, é gratificante sentir o aroma das peças depois de limpas.

Um dos principais responsáveis pelo cheiro agradável é o amaciante, que, além da fragrância, deixa o tecido com um toque aveludado e aconchegante.

Porém, como todo produto de limpeza, o amaciante possui algumas restrições em relação ao uso direto com alguns tipos de tecido.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@biancamulller), vai salvar seu guarda-roupa, evitando danos às peças.

Uma contraindicação do produto é usá-lo em roupas de academia, pois a fórmula química deixa o tecido menos respirável.

Outra peça que não combina com o amaciante é o pano de microfibra, pois o produto desgasta a textura áspera do tecido e reduz a capacidade de absorção.

Por fim, as toalhas de banho e rosto também não podem ser higienizadas com amaciante, pois, além de reduzir a absorção, o produto tende a endurecer as fibras, diminuindo a vida útil da toalha.

Isso acontece porque o amaciante é feito de derivados de petróleo, que criam uma camada gordurosa nas roupas e afetam as fibras dos tecidos.

Mas a solução para essas peças continuarem cheirosas, sem risco de perdê-las, é substituir o amaciante por desinfetante nas lavagens. Veja o vídeo e leia a legenda:

