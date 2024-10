Apae de Anápolis e APABB de Goiânia são destaque em premiação das 100 melhores ONG’s do Brasil

Premiação seleciona as principais organizações não governamentais do país, destacando o trabalho realizado pelas instituições

Thiago Alonso - 08 de outubro de 2024

ABRACE à direita e APAE Anápolis à esquerda. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em mais uma edição do Prêmio Melhores ONGs, que reconhece as 100 principais organizações não governamentais do país, Goiás foi muito bem representado com duas instituições marcando presença.

Neste ano, a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB), de Goiânia, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Anápolis figuraram no levantamento.

Ao todo, mais de 700 organizações se inscreveram no projeto, que é promovido pelo Instituto Doar e visa celebrar associações e fundações sem fins lucrativos de diversos pontos do país, independentemente do tamanho ou localização.

Reconhecendo as unidades de Goiânia e Anápolis, a comissão avaliadora, composta por lideranças, pesquisadores e consultores em gestão de ONGs, selecionou alguns dos responsáveis pelos projetos sociais mais efetivos do Brasil.

Agora, a cerimônia, que ocorre no dia 22 de novembro, deverá premiar, além das 100 ONGs selecionadas, os destaques por estado, por categoria e melhores de pequeno porte, além da melhor ONG entre todas.

Confira a lista de todas as 100 ONGs selecionadas: