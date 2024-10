De menor aprendiz a consultor de vendas, Aparecida de Goiânia tem mais de 700 vagas abertas

Candidatos receberão cartas de seleção nas quais serão convidados para a entrevista de emprego

Thiago Alonso - 08 de outubro de 2024

Imagem mostra carteira de trabalho. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime), divulgou mais de 712 vagas de emprego, contemplando cargos desde menor aprendiz e estagiários até consultor de vendas.

As oportunidades são destinadas a diversos níveis de profissionais, além de também incluir pessoas com deficiência (PcD’s).

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir até uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do município.

Lá, os trabalhadores devem apresentar alguns documentos, sendo eles: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, além de informar um telefone para contato.

O atendimento nas regionais do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial será realizado das 08h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Também de segunda a sexta-feira, os postos Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping receberão candidatos das 08h às 17h, assim como no sábado, quando os cadastros serão realizados das 08h às 13h.

Além disso, ocorrerão atendimentos no SAC do Araguaia Shopping, também de segunda a sexta, das 08h às 17h. Vale lembrar que, para todos os serviços, é obrigatório fazer o agendamento prévio no site do Vapt-Vupt.

No entanto, outros SACs receberão o público por livre demanda, de segunda a sexta-feira, mas sem necessidade de agendamento.

Caso sejam selecionados, os trabalhadores receberão uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto à empresa contratante.

Contudo, o Sime também dá a possibilidade para que os candidatos procurem vagas diretamente na plataforma trabalho.aparecida.go.gov.br, cuja lista é atualizada todos os dias pela Central de Captação de Vagas.

Para empresas que queiram contratar, também foi disponibilizado o telefone (62) 9 9297-4113 para o cadastro de oportunidades.

Confira as vagas: