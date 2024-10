Incêndio atinge Morro do Mendanha em Goiânia

Chamas se alastraram pela vegetação do local, chegando bem próximo das estruturas

Thiago Alonso - 08 de outubro de 2024

Chamas atingiram parte da vegetação. (Foto: Reprodução)

Um incêndio atingiu parte do Morro do Mendanha, no Jardim Petrópolis, região Oeste de Goiânia, na noite desta terça-feira (08).

Imagens registradas por populares mostram as chamas se alastrando pela vegetação do local, chegando a atingir várias partes do terreno.

A região está localizada nas proximidades das antenas de transmissão de rádio FM e TV da capital e é cercada por galhos, pasto e outras plantas.

Diante das queimadas, viaturas do Corpo de Bombeiros se dirigiram até o endereço, combatendo as chamas e evitando que se expandissem para residências e empresas do bairro.

Mais informações a qualquer momento.