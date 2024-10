Procon revela onde comprar presentes para o Dia das Crianças mais barato em Goiânia; veja lista

Equipes do órgão pesquisaram 24 estabelecimentos comerciais para verificar a variação nos preços dos 75 brinquedos mais adquiridos nessa data

Samuel Leão - 08 de outubro de 2024

Procon realizou pesquisa voltada para o Dia das Crianças. (Foto: Divulgação/Procon GO)

Agradar uma criança é uma ação que não precisa de dia e nem horário, fazendo bem ao coração de quem o pratica. Todavia, no próximo dia 12 de outubro, o país se mobilizam para lembrar dos “baixinhos” e, em convergência com esse momento, o Procon Goiás decidiu ir às ruas.

Equipes do órgão pesquisaram 24 estabelecimentos comerciais de Goiânia para verificar a variação nos preços dos 75 brinquedos mais adquiridos nessa data. Então fica a recomendação aos papais, mamães, titias e vovós, para economizar na hora das compras.

A famosa boneca Barbie bailarina integrou os itens pesquisados, com uma expressiva diferença de mais de 300%, sendo encontrada tanto por R$199,a Big Lar, quanto por R$ 49 nas Lojas Americanas e na Ri Happy Brinquedos. Já as bicicletas, de aro 12, teve variação de 154,50%.

O menor preço encontrado foi de R$ 220, na loja Alfa Bikes, e o maior alcançou R$ 559, no estabelecimento Up Kids. Já o livro Minecraft Guia de Sobrevivência, sucesso entre os baixinhos, foi encontrado tanto por R$ 37, no Armazém do Livro, quanto por R$ 59, na Livraria Nobel, alcançando uma variação de 58,05%.

Por fim, o produto com a maior variação foi o jogo quebra cabeça mapa do Brasil, que é comercializado tanto por R$ 32, no Mundo Girafa Brinquedos, quanto por R$ 129, na Casa Lúdica Goiânia, alcançando a variação de 305%.

Vale ressaltar que todo brinquedo infantil deve possuir o selo de segurança do Instituto de Qualidade do Brinquedo (IQB), em parceria com o Inmetro. É importante, também, se atentar para as informações na embalagem, tais como idade recomendada e modo de usar.

Para consultar a pesquisa completa, onde constam quais são os estabelecimentos pesquisados e os respectivos preços, acesse aqui o documento emitido pelo Procon Goiás.