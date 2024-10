Quem experimentar ovo dessa forma não vai querer mais saber de outra (aprenda)

Receita prática e rápida viralizou nas redes sociais e caiu no gosto dos internautas

Magno Oliver - 08 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela /Instagram / @maycoln.vidal)

Frito, gema mole, gema dura, cozido, não importa como você gosta, o que importa é que o ovo é um dos alimentos mais consumidos nos lares brasileiros.

Assim, por mais que pareça fácil, preparar um ovo não é uma tarefa simples como muita gente pensa. É preciso técnica, paciência e atenção para não passar do ponto.

Uma nova tendência que começou como uma brincadeira conquistou a internet e viralizou nas redes sociais. Os internautas agora só querem comer ovo se for preparado do jeito que vamos mostrar a seguir.

Para quem gosta de formas criativas de reinventar receitas simples, essa do ovo vai te surpreender. Além do aspecto lúdico, a receita é prática, saudável e muito saborosa.

O perfil no Instagram do @maycoln.vidal bombou nas redes sociais com uma receitinha diferente de preparo de ovo cozido.

No vídeo, ele prepara o alimento em uma forma média de brigadeiro e ele sai com uma aparência diferente. Fica pronto em poucos minutos.

O sucesso dessa invenção está na simplicidade e no fator visual que proporciona para quem vai consumir.

Além disso, é uma maneira criativa de incluir mais proteína no dia a dia, especialmente para crianças que, muitas vezes, têm dificuldade em consumir ovos da forma convencional.

Essa novidade combina uma estética divertida com praticidade, o que fez dela a queridinha do momento no TikTok e outras redes sociais.

Como preparar seu ovo cozido:

Quebre o ovo, coloque na forma de brigadeiro e leve à panela para cozinhar. Tempere com sal e deixe a água fazer o trabalho dela. Assim que levantar fervura, tampe a panela e comece a contagem:

– 2 min: para gema mole como aparece no vídeo;

– 4 min para gema cremosa;

– 6 min para gema cozida.

Confira o vídeo completo do tutorial da receita de ovo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maycoln Vidal (@maycoln.vidal)

