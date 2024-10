Estas são as peças de roupas que não podem ser lavadas com amaciante

Algumas, especialmente aquelas feitas de materiais específicos, podem ser danificadas ou perder propriedades

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50 – Receitas e Dicas)

Quando se trata de higienizar algumas peças do guarda-roupa, cada detalhe faz diferença. O amaciante, por exemplo, é um produto que requer atenção. Isso porque nem todas as roupas podem ser lavadas com ele.

Algumas, especialmente aquelas feitas de materiais específicos, podem ser danificadas ou perder suas propriedades ao serem lavadas com amaciante, o que pode levar a frustrações desnecessárias.

Estas são as peças de roupas que não podem ser lavadas com amaciante

Uma das roupas que requer atenção são as de academia. Isso porque, ao colocar amaciante, a peça fica ainda menos respirável.

Outro tipo de tecido em que o produto não deve ser aplicado são aqueles que carregam panos de microfibra. A explicação é que o amaciante consegue reduzir a capacidade de secagem.

Por fim, outra dica são as toalhas. Ao colocar a substância, elas podem perder o poder de absorção. Além disso, após o contato com item, as toalhas também tendem a ficar com as fibras mais endurecidas.

Vale destacar que o amaciante é feito de derivados de petróleo, formando uma película gordurosa nas roupas e alterando as fibras. Para substituí-lo, o recomendável é utilizar desinfetantes, que possuem uma ação pouco menos “agressivas”.

