Morte de coronel do Exército durante treinamento em Goiânia causa comoção

Natural de Fortaleza, profissional também era comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2024

Coronel e comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais do Exército Brasileiro, Daniel Moura Sales de Oliveira. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Faleceu na tarde de terça-feira (08), em Goiânia, o coronel e comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais do Exército Brasileiro, Daniel Moura Sales de Oliveira, de 47 anos.

Natural de Fortaleza, no Ceará, o profissional estava realizando um treinamento de salto livre, no Distrito de Vila Rica, momentos antes da fatalidade.

Durante o treino, em torno das 12h, a vítima não teria conseguido acionar o paraquedas principal, realizando o procedimento de emergência, mas vindo a cair no chão.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe médica do Exército e encaminhado até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde teve o óbito confirmado.

Em nota publicada nas redes sociais, a Associação de Oficiais da Reserva do Exército (AORE) em Goiânia manifestou pesar pela partida do profissional e destacou a trajetória do coronel, desejando apoio aos familiares e amigos.

“[…] Oficial querido por todos e muito respeitado por seus comandados. Dentre as várias atividades, que esteve conosco, destacamos a organização da 1.ª Operação Major Apollo Rezk, cujo sucesso garantiu a perpetuação desta Operação, assim como ajudou a consolidar a AORE GOIÂNIA, em seus momentos iniciais”, escreveu.

Leia a nota completa:

E com grande pesar que informamos o falecimento do Coronel Moura, Comandante do Batalhão de Apoio às Operações Especiais/COPESP.

Cel Daniel MOURA Sales de Oliveira sempre foi um grande amigo da AORE GOIÂNIA, pronto para ajudar. Oficial querido por todos e muito respeitado por seus comandados.

Dentre as várias atividades, que esteve conosco, destacamos a organização da 1.ª Operação Major Apollo Rezk, cujo sucesso garantiu a perpetuação desta Operação, assim como ajudou a consolidar a AORE GOIÂNIA, em seus momentos iniciais.

Pedimos a todos que orem por ele e elevem seus pensamentos para homenagear esse grande profissional, como também confortar amigos próximos e familiares!

Nossos profundos sentimentos!

Vai com Deus meu amigo!

Força Brasil Sempre!

