Jamel Cecílio: conheça a história da personalidade que nomeia uma das principais avenidas de Goiânia

Anapolino, Jamel Cecílio também deu nome à uma escola em Goiânia e uma avenida em Anápolis

Maria Luiza Valeriano - 10 de outubro de 2024

Obras do Complexo Viário da Jamel Cecílio (Foto: Secom)

A Avenida deputado Jamel Cecílio é mais do que uma simples via de acesso; é um símbolo do crescimento da cidade. Localizada no Jardim Goiás, um dos bairros mais nobres da capital, a avenida de 2,5 km conecta importantes áreas e se destaca como uma vitrine do luxo que a cidade oferece. No entanto, poucos que passam pela avenida sabem quem é a personalidade que lhe deu o nome.

Jamel Cecílio nasceu em Anápolis no dia 24 de dezembro de 1933. Empresário, pecuarista e político, deixou a marca em diversos setores. Jamel foi deputado federal e prefeito de Anápolis e ainda responsável por trazer a primeira concessionária Chevrolet ao estado.

O anapolino se mudou para Goiânia ainda jovem, onde trabalhou como cerealista e comerciante, vendendo produtos como arroz, feijão, manteiga e estabeleceu diversos armazéns. Ainda na capital, conheceu a futura esposa, Walkíria, com quem teve quatro filhos.

A carreira na política despertou logo cedo, quando Jamel foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Minas Gerais. Conhecido pelo carisma, foi eleito deputado federal em 1978. Porém, pouco tempo após a eleição, foi diagnosticado com câncer no pulmão, causa da morte em 1980, aos 46 anos.

O falecimento precoce abalou a população de Goiânia, levando à homenagem póstuma. Além da avenida em Goiânia, Jamel também foi inspiração para nomear uma avenida em Anápolis e uma escola na capital.