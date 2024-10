Jovem se torna réu após ter confessado provocar incêndio próximo à rodovia goiana: “estava chapado”

Suspeito foi abordado após denúncias relatarem uma pessoa com as mesmas características dele na área do incidente

Thiago Alonso - 11 de outubro de 2024

Queimadas tem sido registradas em vários pontos. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Um jovem virou réu após, supostamente, ter causado queimadas em uma área de mata na zona rural do município de Água Fria de Goiás, no último dia 26 de setembro.

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) denunciou o suspeito após ele confessar que ateou fogo na vegetação que fica às margens da GO-430.

Na ocasião, a Polícia Militar (PM) havia recebido vários telefonemas de populares relatando terem visto uma pessoa com camiseta azul iniciando o incêndio.

Assim, militares se dirigiram até o local, onde encontraram o suspeito ainda nas proximidades da área incendiada, portando um isqueiro. Ao realizar uma abordagem, também foi encontrada uma blusa da cor azul, conforme mencionado nas denúncias.

Diante disso, ele foi encaminhado até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde, sob a justificativa de que havia utilizado drogas, admitiu ter praticado o crime.

Logo, com a confissão, foi dada a voz de prisão em flagrante, motivo que contribuiu para a denúncia do MPGO, juntamente com filmagens do momento exato do ato.

Agora, o órgão afirma que tomará providências para que o jovem seja responsabilizado civilmente, sendo obrigado a reparar o dano ambiental provocado.